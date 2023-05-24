В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»

В подмосковном Одинцово на улице Внуковская загорелся павильон на строительном рынке «Акос». Об этом 24 мая сообщил источник «Известий».

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 22:39.

«Горит торговый павильон на площади 150 кв. м», — заявил источник.

На месте работают экстренные службы. Дальнейшая информация, в том числе и о пострадавших, уточняется.

Ранее в этот день один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение. Спасатели эвакуировали 56 человек. В этот же день пожар был полностью потушен.