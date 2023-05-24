Пожарные потушили возгорание в многоэтажке в Краснодаре

Пожарные потушили пожар в многоэтажке Краснодара, возникший в результате взрыва газа. Об этом сообщил в среду, 24 мая, мэр краевой столицы Евгений Наумов.

«Пожар в доме полностью потушили», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что газовики и все необходимые службы уже обследуют пострадавшую квартиру и проверяют весь дом. Проверку также проводит прокуратура.

«После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом», — добавил Наумов.

Ранее глава города сообщал, что в результате возгорания пострадала женщина, она была доставлена в медучреждение с ожогами.

Взрыв бытового газа произошел в среду вечером в многоквартирном доме на улице Клинической, 18. Спасателями были эвакуированы 56 человек.

По данным регионального главка МЧС, пожар локализован на площади 100 кв. м.