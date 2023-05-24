Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке Краснодара

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение, сообщил 24 мая в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Наумов.

«Она направлена с ожогами в краевую клиническую больницу № 1», — уточнил он.

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Клинической, 18. По данным регионального главка МЧС, пожар локализован на площади 100 кв. м.

Спасателями были эвакуированы 56 человек. Открытое горение ликвидировано в 18:30, уточнили в МЧС.

Подробности ЧП устанавливаются.

В начале мая взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области. Пострадали два человека, они были госпитализированы.