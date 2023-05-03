Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в девятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области. В результате пострадали два человека, о чем стало известно в среду, 3 мая.

Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале, инцидент произошел на улице Полтавская №40.

Как передает ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В 04:10 мск пожар ликвидировали. Пострадавших мужчину и женщину доставили с ожогами в больницу.

«Женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, пожарные спасли ее по автолестнице», — уточнили в управлении.

Из дома эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей. На месте работают областная служба спасения и сотрудники МЧС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 21 апреля, взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов в Волгограде. ЧП произошло в доме на улице Титова. После взрыва начался пожар.