Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Волгограде

Взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов в Волгограде. Об этом 21 апреля сообщили в главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области.

ЧП произошло в доме на улице Титова. После взрыва начался пожар.

«В 5:00 21.04.2023 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда», — отметили спасатели.

На опубликованных фото видно, что эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже. Огонь распространился в две соседние квартиры.

«Пожарные расчеты 2 ПСЧ ликвидировали горение в 5:20», — добавили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Прокуратура Волгоградской области уточнила, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На место происшествия выехал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов.

«87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура применит комплекс мер прокурорского реагирования по итогам проверки.

В марте в пригородном поселке Антипиха на востоке Читы произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. В экстренных службах сообщали, что причиной ЧП могла стать разгерметизация газового баллона.

Сообщалось об 11 пострадавших, среди которых четверо детей.