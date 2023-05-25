Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась до 500 кв. м

Площадь пожара, начавшегося в павильоне строительного рынка «Акос» в Одинцово, увеличилась до 500 кв. м. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Одинцово на улице Внуковская горят торговые павильоны на площади 500 кв. м. Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники», — говорится в сообщении.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места пожара.

О возгорании стало известно ранее в этот день. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м.

На месте работают экстренные службы. Сведения о пострадавших не поступали.