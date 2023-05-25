Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Одинцово

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на строительном рынке в Одинцово. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

В Telegram-канале отмечается, что сотрудники прокуратуры также будут наблюдать за ходом процессуальной проверки по факту случившегося.

Как заявил источник «Известий», последняя инспекция рынка проводилась в 2015 году. Тогда были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, которые впоследствии устранили. Информации о более поздних проверках в базах данных нет.

О возгорании на строительном рынке «Акос» стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м. По истечении нескольких часов она увеличилась до 1200 кв. м.

На кадрах с места происшествия, которые появились в распоряжении «Известий», виден высокий столб пламени, поднимающийся над зданием рынка.

Как сообщили в МЧС, ликвидация возгорания осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники. Кроме того, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.