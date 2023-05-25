Киев не смог объяснить попадание американского вооружения в руки ДРГ

Власти Украины не располагают информацией о том, как участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) смогли получить военную технику производства США для атаки на Белгородскую область. Об этом в среду, 24 мая, пишет издание Politico.

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», — заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, диверсанты действовали самостоятельно. Вместе с тем Черняк признал, что управление поддерживает контакты с ДРГ.

Также в публикации упоминается, что Вашингтон инициировал расследование по факту использования американских вооружений на территории России.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Уничтожено порядка 70 боевиков.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении ДРГ в Белгородскую область использовалась иностранная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности Запада в украинский конфликт.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.