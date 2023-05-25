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Вопросы энергетики обсудили на первом заседании клуба ПМЭФ-2023

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В рамках первого заседания клуба Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое прошло 24 мая, обсудили вопросы мирового энергетического рынка, в том числе влияние санкций со стороны Запада на развитие российской атомной энергетики. Вице-премьер России Александр Новак, присутствовавший на мероприятии, дал интервью журналисту «Известий», ведущему телеканала РЕН ТВ Петру Марченко.

Клуб форума — это сообщество ведущих политиков, экспертов, научных деятелей, чье мнение оказывает воздействие в политической, экономической и социальной сферах.

На заседании, в частности, подняли вопрос вытеснения традиционных источников энергии солнечными и ветровыми. Участники клуба отметили, что 80% введенных в эксплуатацию объектов энергетики только за прошлый год относятся именно к возобновляемой энергетике, в том числе атомной и гидрогенерации.

Кроме того, обсудили влияние антироссийских западных санкций на развитие атомной энергетики РФ, а также будущее экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

Следующее заседание клуба пройдет 4 июня. Петербургский международный экономический форум – 2023 стартует 14 июня и продлится до 17 июня.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 мая сообщил, что глава государства Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Песков уточнил, что российский лидер выступит очно. Ожидается, что Путин присоединится к дискуссии на пленарной панели, добавил представитель Кремля.

В первый день ПМЭФ состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, главной темой которого станет международная кооперация бизнеса. Организаторы — Фонд «Росконгресс» и «Опора России». Помимо традиционных тематических сессий и дискуссий по вопросам развития сектора МСП, деловая программа форума будет включать практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти — воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks.

Как сообщил 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Кроме того, Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ.

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