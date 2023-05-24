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Студия ChampDog снимет фильм ужасов о Золушке

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Фото: Walt Disney Productions
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Студия ChampDog снимет фильм ужасов «Проклятие Золушки» по мотивам детской сказки. Об этом 22 мая пишет портал Bloody Disgusting.

«Это невероятно уникальная версия Золушки, которую мы все любим и знаем. От ее рук будет несколько действительно ужасных смертей», — рассказала режиссер и продюсер фильма Луиза Уоррен.

Съемки картины начнутся в Великобритании в июне, выпуск фильма планируется в октябре 2023 года.

Главную роль в «Проклятии Золушки» сыграет Келли Райан Сансон. Также в картине снимутся Крисси Вунна и Даниэль Скотт, сообщает «Газета.Ru».

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