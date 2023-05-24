Студия ChampDog снимет фильм ужасов о Золушке

Студия ChampDog снимет фильм ужасов «Проклятие Золушки» по мотивам детской сказки. Об этом 22 мая пишет портал Bloody Disgusting.

«Это невероятно уникальная версия Золушки, которую мы все любим и знаем. От ее рук будет несколько действительно ужасных смертей», — рассказала режиссер и продюсер фильма Луиза Уоррен.

Съемки картины начнутся в Великобритании в июне, выпуск фильма планируется в октябре 2023 года.

Главную роль в «Проклятии Золушки» сыграет Келли Райан Сансон. Также в картине снимутся Крисси Вунна и Даниэль Скотт, сообщает «Газета.Ru».

23 мая создатели игры Amnesia: The Bunker из Frictional Games объявили о релизе демоверсии своего хоррора в Steam 6 июня. События игры происходят в бункере времен Первой мировой войны. Солдату французской армии нужно покинуть место действия и выбраться на поверхность, притом что его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.