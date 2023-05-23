В Steam состоялся релиз демоверсии Amnesia: The Bunker

Создатели игры Amnesia: The Bunker из Frictional Games объявили о релизе демоверсии своего хоррора в Steam 6 июня. Об этом разработчики сообщили в своем Twitter-аккаунте 23 мая.

События игры происходят в бункере времен Первой мировой войны. Солдату французской армии нужно покинуть место действия и выбраться на поверхность при том, что его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук. Выживание зависит от поиска инструментов, создания предметов и игры со светом.

Полноценный релиз Amnesia для PlayStation, Xbox и PC состоится 6 июня. Пробная версия будет доступна в том числе с субтитрами на русском языке.

Ранее 19 мая стала доступна для предзаказа новая часть игры из известной франшизы Mortal Kombat 1 на онлайн-платформах Steam и Epic Games Store. Согласно анонсу игровой платформы, Mortal Kombat 1 представит новую боевую систему, игровые режимы и фаталити.

Epic Games Store также опубликовал системные требования для новой игры: необходимы 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.