Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Балет» 18+

Режиссер: Евгений Сангаджиев. В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Евгения Добровольская

Спустя 40 лет в Россию возвращается хореограф с мировым именем Рута Майерс. В прошлом она прима-балерина главного театра страны. Россия стала другой, как и некогда близкие друзья и подруги. Мало кто принимает успех, пришедший к бывшей коллеге за рубежом. Но именно благодаря ему новый директор позвал Руту и дал ей карт-бланш: хореограф может поставить любой современный спектакль на прославленной сцене.

С 18 мая в онлайн-кинотеатре Wink

«Хитровка. Знак четырех» 12+

Фото: Телеканал «Россия»

Режиссер: Карен Шахназаров. В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Александр Олешко, Иван Колесников

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

С 18 мая в прокате

«Булгаков. Этот мир — мой!» 16+

Фото: Cinemaus Studio

Режиссер: Светлана Астрецова. В ролях: Эдвард Радзинский, Дмитрий Бозин, Павел Любимцев, Светлана Астрецова

Сюжет основан на воспоминаниях, мемуарах, письмах самого Булгакова и его окружения, которые показаны через призму театра. В ходе фильма прозвучат ответы на самые разные вопросы. Почему пьесы Михаила Булгакова неизменно привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои произведения весь мир? Что такое «театр Булгакова»? Как повлиял Булгаков на новое поколение драматургов?

В прокате с 15 мая

«Временные ограничения» 6+

Фото: ark pictures

Режиссер: Ксения Гапченко. В ролях: Мария Александрова, Владислав Лантратов

Документальный фильм о борьбе за возвращение на сцену после тяжелой травмы звезд балета Большого театра Марии Александровой и Владислава Лантратова. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть?

С 22 мая в прокате

«Ухожу красиво!» 16+

Фото: НМГ

Режиссер: Михаил Поляков. В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров, Алиса Руденко

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности.

С 19 мая в онлайн-кинотеатре Wink

Театр

«Мещане» 16+

Фото: Современник/Елена Юнина

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Александр Балуев, Марина Хазова, Светлана Иванова, Виктория Романенко, Владислав Прохоров, Иван Стебунов, Даниил Попов, Сергей Гирин

Премьера с участием приглашенной звезды народного артиста России Александра Балуева. В основе спектакля одноименная пьеса Максима Горького. Как говорит режиссер, с артистами он пытается найти в «Мещанах» сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, возможно, существуют в нашем обществе. Актеры стремятся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в неё поэзию. Когда распадающаяся связь времён заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии.

18, 19 мая, 19:00, Современник

«Гроза. Искушение» 16+

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Любовь Константинова, Ольга Науменко, Олег Гущин, Илья Антоненко, Марк Бурлай, Андрей Кондратьев, Дмитрий Высоцкий, Сергей Муравьёв, Мария Свирид, Алёна Гончарова, Егор Попов, Антон Лызо, Андрей Ребенков, Анна Александер, Виктория Кизко.

Спектакль по мотивам пьесы Островского – первая премьера обновленного Театра Гоголя на Большой сцене. Современная версия классического прозведения, мистическая драма с элементами трагифарса. Каждый герой борется со своими искушениями, иногда нелепыми и смешными, иногда – пугающими. Для Катерины таким испытанием становится безудержная страсть, запретная любовь, которая заставляет ее бросить вызов окружающей действительности.

17 мая, 19:00, Театр Гоголя, Большая сцена

«Маяковский. Городской мюзикл» 16+

Фото: Театр Луны

Режиссер: Александр Рыхлов. В ролях: Александр Песков, Андрей Школдыченко, Янина Студилина, Ирина Медведева, Александр Бобров, Сергей Сорокин, Юлия Головина, Дмитрий Новицкий

Музыкальный спектакль, в основу которого легли стихотворения Владимира Маяковского, – это история о поэте, который не принимал всё устоявшееся, признанное, но в итоге стал классиком. История о человеке, который создавал новый мир, но не нашёл в нем места для себя. Большая любовь, дружба и предательство, разочарования и мечты — всё это стремительно проносится под тревожный аккомпанемент ХХ века.

18, 19, 23 мая, 19:00, Театр Луны

«Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Режиссер: Полина Агуреева. В ролях: Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Федор Малышев, Варвара Насонова

Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. В основу легла вторая книга трилогии Константина Симонова «Солдатами не рождаются», рассказывающая о Сталинградской битве, 80-летие победы в которой праздновалось 2 февраля 2023 года. Создатели задаются вопросами, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне? Ответ может быть один — в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, каждый должен оставаться человеком. Абсолютно полноценными участниками спектакля станут Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов.

19 мая, 19:00, Театр имени Гоголя

«Ревизор» 12+

Фото: Театр Сфера

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Павел Степанов, Даниил Толстых, Антон Алипов, Олег Алексеенко, Александра Чичкова, Ирина Сидорова, Елена Маркелова, Дарья Затеева

Премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя, написанной почти два столетия назад — в 1836 году. До сих пор сочинение классика не теряет своей актуальности.

В одном провинциальном городе узнают о скором приезде столичного ревизора с проверкой. В городе переполох, поскольку почти за каждым чиновником имеются грехи. Увидев в гостинице молодого человека, похожего на чиновника из Петербурга, его принимают за того самого ревизора.

18, 19 мая, 19:00, Театр Сфера

«Пётр I» 16+

Фото: Театр «Модерн»

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Юрий Анпилогов, Владислав Свиридов, Александр Толмачёв, Надежда Селиванова, Алексей Багдасаров, Сергей Аронин, Мария Орлова, Марианна Канивец

В основе сюжета противоречивая фигура царя Петра Первого. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам? Чем исторически оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности? На сцене разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. Спектакль раскрывает образ России эпохи первого ее императора, суровые традиции и нравы того общества. В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

21 мая, 18.00, Театр «Модерн»

Музеи

«Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выставка приобретений и даров продемонстрирует, какими шедеврами классиков пополнилось собрание музея за последние 20 лет, а также отразит основные тенденции развития рисунка, акварели и гравюры с конца 1910-х годов до начала 2020-х.

Один из интереснейших разделов выставки — произведения лидеров русского авангарда: Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой, великих «формалистов» Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова, их прямых учеников и последователей — Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.

До 1 октября, Новая Третьяковка

«Сокровищница датского короля Кристиана IV» 0+

Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля

Выставка объединяет около трех десятков экспонатов, которые дают представление о правлении Кристиана IV и показывают, как складывались отношения Дании и России в XVII столетии. Посетители увидят гравированный портрет монарха, а также произведения, изображающие самые известные замки Дании — Кронборг и Фредериксборг, прозванный «Замком на воде».

С 19 мая до 16 августа, Парадный вестибюль Оружейной палаты

XXVIII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна Арх Москва 0+

Фото: vk.com/arch_moscow

На экспозиционной площади 12700 кв.м. будут представлены более 200 участников — государственные институции, девелоперы, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, а также производители и дистрибьюторы эксклюзивных материалов. Главной темой этого года выбрано понятие «перспективы», содержащее в себе массу смыслов, от техники изображения на плоскости объемных фигур до программы действий и планов на будущее. В 2023 году на выставке-форуме будет работать шесть дискуссионных площадок. Гостей ждут новые форматы взаимодействия с профессионалами отрасли и самые актуальные темы.

С 24 по 27 мая, Гостиный двор

«Фронтовые дороги театра» 12+

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Экспозиция посвящена работе актерских фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны. Среди уникальных архивных материалов представлены дневники участников фронтовых бригад и записи бесед сотрудников музея с актерами об их выступлениях перед бойцами Красной армии. В числе самых ценных экспонатов — документальные свидетельства участников военных событий, ставших впоследствии известными актерами: Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника, Константина Лисицына и многих других.

Посетители смогут «перелистать» записи артистов, прочитать теплые отзывы бойцов и командиров об их выступлениях, посмотреть вырезки из газет военного времени, фотографии, зарисовки на полях и рисунки фронтовых выступлений театральных бригад, афиши и эскизы декораций к постановкам военных лет. А также посмотреть кинохронику выступлений театральных бригад на фронте.

До 14 июня, филиал Бахрушинского театрального музея – Театральный музей Зарайска

Концерты

«Духовная музыка из бывшего СССР» 6+

Фото: Московская филармония

Московская филармония и Фонд Николая Каретникова продолжают цикл концертов, посвященный духовным сочинениям композиторов эпохи Второго авангарда. В исполнении Хора Государственной академической симфонической капеллы России и дирижера Валерия Полянского прозвучат произведения Арво Пярта, Николая Сидельникова, Валерия Арзуманова, Николая Каретникова, Альфреда Шнитке.

19 мая, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

Фестиваль

«Фестиваль нового итальянского кино» 16+

Фото: «Русский Репортаж»

Событие, посвященное итальянскому кино, пройдет сразу в нескольких городах. Комедия, мелодрама и биографическая драма — красочную палитру жанров из солнечной Италии представят в рамках фестиваля. В программе кинофорума разножанровые картины. Среди них: «Король смеха», «Моя вторая половина», Любовь без памяти».

С 18 по 21 мая, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск

«Черешневый лес» посадка 0+

Фото: Пресс-служба XXIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес»

Традиционное мероприятие Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» — посадки черешневых насаждений. На этот раз будут посажены 130 деревьев — именно столько деятели искусства и культуры, официальные лица, знаменитые спортсмены и другие активисты «черешневого движения» из семьи Боско, вооружившись лопатами, лейками и прочим садовым инвентарем, высадят около стадиона «ВТБ Арена». Акция приурочена к 100-летию прославленного клуба «Динамо».

21 мая, 12:00, Петровский парк, Аллея «Динамо»

Вишневая аллея «Et Cetera» 0+

Фото: Московский театр «Et Cetera»

В свой 30-й юбилейный сезон Московский театр «Et Cetera» отметит трудовым «субботником» по озеленению города. Актеры труппы во главе с художественным руководителем народным артистом России Александром Калягиным посадят вишневую аллею «Et Cetera». 30 деревьев появятся в Парке имени Ю.М. Лужкова. Ну, а на будущий год можно будет уже приехать туда собирать первый урожай.

18 мая, 12:00, Парк имени Юрия Лужкова

XXVI международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» 12+

Фото: Пресс-служба фестиваля

Главный гитарный праздник страны пройдет на нескольких площадках города, в том числе на сценах областной филармонии и дома музыки Калуги. Под флагом фестиваля пройдут дополнительные концерты во Владимире, Москве, Обнинске и Туле. Калуга соберет музыкантов из России, Франции, Аргентины, Армении, Кубы, Словакии, США и Уругвая. Среди хедлайнеров грядущего фестиваля: номинант Latin GRAMMY Гальярдо Дель Рей, номинант GRAMMY Банни Брюнель, один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности Роман Мирошниченко, корифеи отечественного рока Евгений Маргулис и Алексей Романов, народный артист России Алексей Кузнецов.

С 22 по 26 мая, Калуга

Фестиваль моды, музыки, дизайна и искусства COLLABA 12+

Фото: Пресс-служба фестиваля

На фестивале Collaba будут представлены более 80 нишевых фэшн-брендов, показы-перформансы, интерактивные локации, музыканты и современное искусство.

Главное внимание фестиваля организаторы уделяют поддержке начинающих и перспективных талантов.

20 мая, 20:00, арт-пространство Поле