Четыре на три: у Соболева очередная дисквалификация, Роша оправдан

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 24 мая вынес решение по делу об оскорбительных жестах в дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1), которое состоялось в рамках 28-го тура РПЛ. Нападающий красно-белых Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча за непристойный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Красная карточка бразильца отменена. Глава КДК Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию Соболева тем, что форвард «акцентированно схватился двумя руками за свои гениталии» и это — оскорбительно. По его словам, футболист объяснил свой жест эмоциями. Говоря о Роше, Григорьянц подчеркнул, что футболист поправляет свою амуницию довольно часто и его жест не имел оскорбительного характера по отношению к Соболеву.

Степень вины

Главный скандальный момент в дерби случился на 65-й минуте встречи: Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил это, а затем оба игрока получили прямые красные карточки. В протоколе эпизод отмечен по-разному. Соболев был удален «за непристойный жест в адрес соперника», а Роша — «за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи». Речь идет о Дмитрии Чельцове, которому бразилец и показал жест Соболева.

Возможно, игроки цепляли друг друга и до момента с удалениями: Соболев показывал нечто похожее во втором тайме чуть раньше. Скриншот эпизода опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

Сам Роша в первом тайме тоже был замечен в ситуации, когда хватался за пах перед Соболевым. Несколько кадров с такими моментами разошлись по Telegram-каналам.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты. «Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в десяти метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно? У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже ЦСКА действительно предоставил видео, на котором Роша перед матчем несколько раз держится за пах, готовясь к выходу на поле. Оба клуба направили в КДК видео, поэтому, чтобы принять решение, комиссии пришлось оценить все эти эпизоды и понять, где хватание за пах — жест в адрес соперника, а где тот или иной игрок просто «поправлял шорты».

В итоге Соболев, приехавший на заседание на метро, дисквалифицирован на четыре матча. Это максимальное наказание по данной статье дисциплинарного регламента. Перед этим экспертно-судейская комиссия (ЭСК) определила, что бразилец пострадал незаслуженно, его удаление аннулировано.

— Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик, — отметил в разговоре с «Известиями» агент Виллиана Роши Маркос Тито. — Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой.

За обсуждением степени вины футболистов как-то ушла в тень оценка работы арбитра Сергея Карасева. Вероятно, судью не особенно третируют из-за того, что во время дерби не создавалось ощущения симпатий к какой-либо команде. Скажем, спартаковцы вспоминают отмененный гол из-за спорного офсайда Игнатова (ЭСК признала, что мяч следовало засчитывать) и потенциальный пенальти на Зобнине, который ВАР рекомендовал назначить. Так что решение об удалении Роши после подсказки ассистентов представляется следствием неразберихи, а не желанием «прибить» армейцев.

— Согласен ли я с отменой дисквалификации Виллиана Роши? Полностью, — подчеркнул бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Я сразу говорил, что это чистый бред. Это была абсолютная провокация Павла Шадыханова, который был видеоарбитром и вовремя не среагировал на жест Соболева. Было понятно, что Соболеву нужно давать красную. Видимо, Шадыханову очень не хотелось, чтобы это произошло. Он и Карасев затягивали этот момент, Роша начал нервничать и показывать то, что ему демонстрировал Соболев. Чтобы принять это за жест в свою сторону, нужно быть либо очень ангажированным, либо психически неуравновешенным.

Нашли друг друга

Большинство болельщиков согласятся, что решение логичное. Да, Роша любит провоцировать, он постоянно падает и кричит там, где без этого вполне можно обойтись. Вот и в начале дерби он повалился после контакта с Романом Зобниным и долго лежал, главному арбитру Сергею Карасеву пришлось прерывать встречу. Южноамериканец показывал, что соперник заехал ему локтем в челюсть, хотя повтор убеждал — ничего криминального там не произошло, обычный контакт по инерции. Поводов хвататься за зубы точно не возникало. Футболисты других команд говорят, что Роша и словесно их часто на поле поддевает.

Можете представить, чтобы Соболев так закусился бы с Бактиером Зайнутдиновым, скажем, или даже более харизматичным и жестким Игорем Дивеевым? Вряд ли. Конечно, Роша во всей этой истории не паинька. Но разве легионер красно-синих в футболе такой один? Не он первый, не он последний, а в европейских клубах есть такие ребята, рядом с которыми Роша — божий одуванчик.

В дерби они нашли друг друга — один из самых колких защитников и едва ли не самый эмоциональный форвард РПЛ. Спартаковец мог ответить на все раздражающие действия улыбкой и голами, но тогда это был бы не Соболев. Глобально мы не увидели ничего нового — Виллиан задирал соперников и раньше, у Александра тоже далеко не первый срыв. В знаменитой драке с «Зенитом» в ноябре в кубке нападающий оказался среди основных действующих лиц, получил шесть игр турнира дисквалификации. Теперь к ним добавилось еще четыре в РПЛ. Плюс две просидел на трибуне из-за перебора желтых карточек. В сумме за сезон набегает 12. Явный перебор.

И это проблема для Соболева. Есть большие сомнения, что Александр так рад оставаться без работы на длительное время, что чувствует безнаказанность и поэтому переходит границы разумного. Скорее тут подходит определение «сносит крышу». На кону победа в дерби, эмоции действительно зашкаливают. Это не оправдание, но психика у всех устроена по-разному.

«Спартак» получил полный текст решения КДК в тот же день — 24 мая. Подать апелляцию клуб может уже 25-го. Если ее не удовлетворят, то форвард не сыграет в двух оставшихся турах: с «Нижний Новгородом и «Крыльями Советов». А также два матча следующего сезона.