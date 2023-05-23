На второй-третий: борьба ЦСКА и «Спартака» за серебро обострилась

В центральном матче 28-го тура «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) и вернулся в гонку за серебро. Правда, после матча больше обсуждали не победу красно-белых в дерби, а глупое удаление Александра Соболева, которое может надолго вывести из игры форварда сборной России. А вот «Ростов», похоже, выпадает из борьбы за медали после очередного поражения от «Краснодара». Теперь команду Валерия Карпина может обойти набравший ход «Терек».

Квинси решает

В главном матче тура «Спартак» обыграл ЦСКА: в составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес. Эмоциональный матч с неприличными жестами Соболева и Роши, удалениями, спорными пенальти, незасчитанными мячами и победным голом в концовке — дерби получилось ярким и запоминающимся.

Во многом удивил «Спартак», который прервал серию без побед и остановил ЦСКА, набравший приличный ход — армейцы не проигрывали 13 матчей подряд, в чемпионате выиграли весны из девяти последних игр. Неожиданная осечка команды Федотова, пусть красно-белым и повезло с пенальти на 90-й минуте.

— Мы выходили играть на победу в этом матче, как и в принципе и всегда, максимально боролись, поскольку нам очень были нужны три очка, — сказал «Известиям» полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич. — В принципе получилось всё, что планировали. Рады, что удалось победить. Это был центральный матч тура, принципиальная игра с принципиальным соперником. Эпизод с Соболевым? Не знаю, не видел, что там произошло. Посмотрю позже — даже самому интересно. Сильной ли будет потерей для команды его дисквалификация? Это в любом случае сильный игрок, который каждую игру в составе «Спартака». Так что сами можете сделать вывод, как Саша для нас важен.

Эта победа помогла «Спартаку» подняться в таблице: красно-белые обошли «Ростов», вышли на третье место и почти догнали ЦСКА — между командами теперь разрыв в одно очко. Борьба за второе место ожидается до последнего тура. В заключительных играх ЦСКА встретится с «Краснодаром» (в гостях) и «Ростовом» (дома), а «Спартак» — с «Пари НН» (дома) и «Крыльями Советов» (в гостях). Судя по всему, итоговая тройка уже определилась и осталось узнать лишь какой комплект медалей получат участники дерби.

Очередной провал

Команда Валерия Карпина продолжает падение и выпала из тройки, хотя еще три тура назад находилась на втором месте. «Ростов» проиграл третий матч подряд, из восьми последних встреч победил лишь в одной — это худшая серия команды в сезоне.

За месяц команда Карпина буквально развалилась: по набранным очкам она идет третьей с конца — рядом с «Химками» и «Торпедо».

В выездной игре с «Краснодаром» всё стало понятно уже в первые полчаса: быстрый гол Ионова на третьей минуте, мяч Кордобы на десятой, а затем отличился Кокшаров — 3:0 уже к 33-й минуте. «Ростов» как будто и не приехал на арену «Краснодара». «Что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет на это ответить», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Тренер изначально позиционировал, что для команды важно сохранить прописку в РПЛ, а не вести борьбу за медали. Но идти 12 туров подряд в двойке и тройке лидеров, претендовать на медали и упустить их на финише — даже с учетом спада, наверняка в «Ростове» надеялись на лучший итог.

Теперь ростовчане вполне могут выпасть и из четверки: в заключительных турах у команды Карпина матчи с «Ахматом» и ЦСКА — грозненцы и тот же «Краснодар» могут обойти «Ростов» в таблице.

Обреченные и окрыленные

Команда из Грозного дома разгромила «Химки» – 3:0. Результаты «Ахмата» уже не удивляют: весной команда Сергея Ташуева регулярно набирает очки (23) на уровне «Зенита» (24) и ЦСКА (25).

Если «Ахмат» сохранит такой темп (одно поражение в девяти последних матчах), то может превзойти свой лучший результат (пятое место в сезоне-2016/17 под руководством Рашида Рахимова). Уже в следующем туре грозненский клуб сыграет в Ростове и, в случае победы, выйдет на чистое четвертое место. Учитывая серьезный спад «Ростова», всё идет именно к этому.

Ну а «Химки» после разгрома в Грозном поставили себя на грань катастрофы. И «Пари НН» в понедельник оформил прямой вылет из РПЛ подмосковного клуба, разгромив дома «Сочи» со счетом 4:0. Команда Андрея Талалаева лишилась даже теоретических шансов на спасение — отрыв в восемь очков за два тура до конца уже не отыграть. «Пари НН» остается на 14-м месте в зоне переходных матчей, но может их избежать, если поднимется на 12-ю строчку, от которой пока отстает на три очка.

«Крылья Советов» обыграли «Урал» 3:0 и прервали семиматчевую серию без побед. Команда Игоря Осинькина поднялась из зоны стыковых матчей на 12-е место в таблице, хотя были опасения, что самарцы не выберутся. У «Крыльев» всего две победы в РПЛ в 2023 году — меньше только у «Пари НН», «Химок» и «Торпедо».

Поэтому победа над «Уралом» — важнейшая в плане психологии: при неплохой игре команда с трудом набирала очки. Этот матч — редкий случай, когда за счет качества игры удалось добиться и победы.

Но «Крылья» еще не обезопасили себя от стыков: в следующем туре будет ключевой матч сезона в Воронеже с «Факелом», который отстает от самарцев на два очка. В нем и определится команда, которая сыграет в стыковых матчах. Воронежцы в 28-м туре уступили «Локомотиву», пропустив единственный гол на 87-й минуте.

— Мы хорошо играли против «Локомотива», я думаю, у нас было больше моментов, и мы никак не должны были проигрывать — сказал «Известиям» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — Но мастерство Антона Миранчука решило исход встречи. Это был один такой железный момент у наших ворот. А по игре мы точно должны были как минимум ничью брать. За счет чего сделали такой рывок в последних турах? За счет самоотдачи, желания. Плюс у нас в принципе и раньше была неплохая игра. А сейчас это переросло в заработанные очки. Считаю, что закономерно их набрали. Двигаемся к своей цели от игры к игре. А цель у нас — остаться в РПЛ без переходных матчей. Чувствуем, что можем это сделать. Поэтому в оставшихся двух матчах приложим все усилия для решения этой задачи.