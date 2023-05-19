Время вторых: матч с ЦСКА — последний шанс «Спартака» на медали

Главным событием предстоящего 28-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Само по себе оно остается самым популярным противостоянием РПЛ в последние десятилетия. А сейчас, незадолго до финиша сезона, этот матч во многом определит расклад сил в борьбе за медали. Кроме того, в выходные важное значение будут иметь визит набравшего ход воронежского «Факела» в гости к московскому «Локомотиву», встреча рвущегося в направлении первой тройки грозненского «Ахмата» с пытающимися спастись от вылета «Химками», а также южное дерби «Краснодара» и борющегося за медали «Ростова».

«Спартак» – ЦСКА

Еще зимой «Спартак» шел вторым в турнирной таблице. У ряда болельщиков, журналистов и экспертов даже были иллюзии, что он сможет попытаться догнать петербургский «Зенит» и навязать ему борьбу за чемпионство. ЦСКА в тот период лишь замыкал первую пятерку. В начале марта, когда армейцы проиграли в гостях «Сочи» (0:2) в первом после паузы матче чемпионата в рамках 18-го тура, они увеличили свое отставание от красно-белых до восьми очков.

Десять туров спустя подопечные Владимира Федотова опережают «Спартак» на четыре балла и идут вторыми. И даже имеют право на ошибку. Ведь даже в случае поражения они за два тура до финиша будут еще сохранять вторую строчку. Правда, у них впереди непростой календарь — выезд к «Краснодару» и домашний матч с одним из конкурентов по борьбе за медали «Ростовом».

Поэтому ЦСКА вряд ли откажется выиграть дерби. В случае победы он точно станет недосягаемым для «Спартака» и обеспечит себе как минимум бронзовые медали. А если при этом «Ростов» еще проиграет «Краснодару», то и серебро досрочно будет за красно-синими. Для «Спартака» потеря очков в ближайшем матче чревата не только проблемами в гонке с ЦСКА и «Ростовом». К подопечным Гильермо Абаскаля может приблизиться и «Ахмат», пока отстающий от них на четыре очка.

— Матч с ЦСКА будет определяющим, — поделился мнением с «Известиями» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Армейцы очень хорошо проводят нынешнюю весну. Думаю, за счет того, что играют от простого и мало ошибаются на своей половине поля. А так действуют так же, как и раньше. Хорошую форму набрал Антон Заболотный. И Федя Чалов в последних играх много забивает. Ваня Обляков очень здорово проводит сезон. В общем, ЦСКА впечатляет, тем интересней будет ближайшее дерби.

«Локомотив» – «Факел»

По итогам прошлого тура «Локомотив» окончательно обезопасил себя от вылета, сделав себе достаточный отрыв от зоны переходных матчей. Осенью, когда он находился на 14-м месте, недалеко от последнего места, казалось, что борьба за выживание для команды более чем реальна. Но смена руководства клуба, главного тренера, а также зимнее усиление рядом игроков позволили «Локо» провести очень мощную весну и уверенно подняться в первую десятку.

Если наличие сильного состава у красно-зеленых предполагало такой рывок, то последние успехи «Факела» удивили многих. Месяц назад он шел на 14-м месте, недалеко от зоны прямого вылета. Затем случились три победы подряд. Причем после одной из них, в гостях над московским «Динамо» (2:0), воронежцы поменяли главного тренера — вместо Дмитрия Пятибратова назначили Вадима Евсеева. С ним на выезде был обыгран идущий вверху таблицы «Ростов» (2:0), а затем одержана домашняя победа над прямым конкурентом по борьбе за выживание «Пари Нижний Новгород» (1:0).

Это позволило не только оторваться от строчек прямого вылета, но и выбраться из зоны переходных матчей, во что еще недавно в отношении «Факела» мало кто бы поверил.

Матч с «Локо» обещает сразу несколько интересных персональных противостояний. Вадим Евсеев встретится со своим бывшим клубом, легендой которого стал в бытность игроком в первой половине 2000-х годов (два чемпионства, две победы в Кубке России, два выхода из группы Лиги чемпионов). Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов когда-то работал на аналогичной должности в «Локо» и подвергался критике со стороны болельщиков за слабые результаты клуба, а также родственные связи с тогдашним президентом «железнодорожников» Ольгой Смородской, на дочери которой женился в период работы в «Локо».

Наконец, главная звезда нынешнего «Локомотива» Артем Дзюба жестко конфликтовал с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе, когда выступал за «Спартак», где Роман Гурамович сначала был замгендиректора, а затем и гендиректором. Правда, пока неизвестно, выйдет ли на поле Артем, пропустивший последний матч с «Крыльями Советов».

— Хотим удержаться в РПЛ без переходных матчей, даже когда находились вблизи зоны прямого вылета, смотрели не на то, насколько опережаем 15-е место, а на то, сколько очков нас отделяет от 12-й строчки, — пояснил «Известиям» защитник «Факела» Сергей Божин. — Поэтому нацелены биться в каждом из оставшихся матчей, играть в них на победу и решить эту задачу как можно быстрее.

«Ахмат» – «Химки»

Осенняя смена главного тренера Андрея Талалаева на Сергея Ташуева привела к нескольким успешным матчам «Ахмата». В частности, он нанес «Зениту» первое поражение в этом чемпионате (2:1), которое после 28 туров остается всего одним из двух у питерцев и единственным домашним. Казалось, что этот всплеск у грозненского клуба будет недолгим.

Но после зимней паузы он также очень хорош. В десяти матчах чемпионата у «Ахмата» шесть побед, две ничьи, два поражения. Сейчас команда идет на пятом месте и близка к повторению лучшего своего результата за время выступления в РПЛ. Впрочем, она может его и превзойти, вплоть до выигрыша первых медалей. Отставание от «Ростова» и «Спартака» составляет всего четыре очка. Причем в конце следующей недели «Ахмату» играть на выезде очный матч с ростовчанами.

Пока же ему необходимо победить дома «Химки», которые возглавляет Андрей Талалаев. С момента сентябрьской отставки из Грозного он успел поработать в московском «Торпедо», а после увольнения оттуда в апреле был призван спасать от вылета «Химки». Ситуация у них крайне непростая. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков. В случае поражения от «Ахмата» подмосковному клубу надо будет надеяться, что «Пари Нижний Новгород» не выиграет свой матч этого тура. В противном случае химчане лишатся шансов избежать прямого вылета.

Особый характер противостоянию Талалаева и «Ахмата» придает известный конфликт бывшего главного тренера с капитаном грозненцев Андреем Семеновым. Правда, приложить руку к вылету заклятого врага защитник не сможет, поскольку дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

— Верим, что еще можем побороться за медали, — сказал «Известиям» защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. — Для этого надо выиграть все оставшиеся матчи. В первую очередь ближайшую встречу у «Химок». А потом готовиться к двум последним турам. Мои отношения с Талалаевым? Для меня это непонятный вопрос на русском языке. Шучу. Нам надо выиграть предстоящий матч. Не из-за Талалаева, хотя там и кроме него есть у меня знакомые люди — много сербов играет в «Химках»: Неманья Главчич, Никола Антич. Но дело не в этом. Просто мы хотим побеждать в каждом матче. Особенно сейчас, когда можем забраться очень высоко в таблице.

«Краснодар» – «Ростов»

В случае потери очков в предстоящем матче «Краснодар» окончательно лишится шансов на медали. Впрочем, сейчас у «быков» основным турниром стал Кубок России, в суперфинал которого они вышли на этой неделе. Теперь для завоевания этого трофея им осталось обыграть ЦСКА 11 июня.

«Ростов» еще недавно был фаворитом в борьбе за второе место, но поражения в двух предыдущих турах поставили подопечных Валерия Карпина на грань вылета из первой тройки. Чтобы сохранить лидерство в гонке со «Спартаком» и догнать ЦСКА, им необходимо побеждать в воскресной игре.

— По сути, этот матч определит, способен ли «Ростов» продолжать вести борьбу за медали, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» и «Ростова» Максим Деменко. — В случае поражения проблемы будут даже не из-за турнирного положения. Просто будет видно, что две последние осечки неслучайны. И команда постепенно выдохлась в этой гонке за медали. Тем более она еще из-за травм теряет игроков. Один Николай Комличенко — большая потеря. В плане мотивации «Ростов» должен иметь лучший настрой на эту игру, но не думаю, что это будет проблемой для «Краснодара». Он в хорошем настроении после победы в кубковом матче над «Уралом» (2:1), четыре дня между матчами на отдых и восстановление вполне достаточно. Так что жду равный матч с непредсказуемым результатом.

В предстоящем туре пройдет еще четыре матча. Встреча самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» во многом определит, кому из них играть в начале июня переходные матчи за право остаться в РПЛ, а кто сможет спокойно себя чувствовать уже после 30-го тура. В случае победы в Самаре «Урал» досрочно обеспечит себе сохранение прописки в премьер-лиге без стыков. «Крыльям» же надо побеждать, чтобы выбраться из зоны переходных матчей. Находящийся там же «Пари Нижний Новгород» встретится дома с «Химками». В еще одном московском дерби потерявшее шансы на спасение от вылета «Торпедо» примет «Динамо», которое в случае потери очков окончательно распрощается с мечтами о медалях. Уже обеспечивший себе чемпионство петербургский «Зенит» приедет в гости к «Оренбургу».