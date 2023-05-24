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Путин установил выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО

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Для семей сотрудников МЧС России, погибших в зоне проведения спецоперации, установлены выплаты в размере 5 млн рублей, раненых — 3 млн рублей. Указ подписал президент РФ Владимир Путин в среду, 24 мая.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — сообщается в документе.

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В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО. По его словам, правительство скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Также кабмин одобрил и инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.

Ранее, в январе, российский лидер подписал также указ о том, что семьям погибших военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе специальной военной операции (СВО) будет выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн рублей.

В ноябре 2022 года Путин подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам СВО по защите Донбасса. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс России.

В том же месяце глава государства заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц и военные должны быть обеспечены своевременными выплатами.

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