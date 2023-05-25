Россиянам посоветовали отказаться от жирного мяса в жару

Употребление жирного мяса в жаркую погоду стоит ограничить. Об этом 25 мая рассказала «Известиям» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

«Жирное мясо — это тяжелая пища для организма. Ее переваривание само по себе требует большого количества энергии. Представьте, если такой еды съедено много, да вдобавок под алкоголь, а на улице жарко? Ваш организм и так страдает от обезвоживания и вымывания с потом микро- и макроэлементов. А тут еще ударная доза жира, который нужно расщепить», — рассказала она.

Самым жирным сортом мяса является утятина, так как ее жирность может достигать до 60% от общей массы. Затем следует свинина (30–50% жира), гусятина (до 30%), баранина и говядина (12–20%).

По словам, Мещеряковой Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не более 500 г красного мяса в неделю, то есть три-четыре порции в неделю. Превышение нормы является потенциально опасным.

«Избыточная порция жирного мяса дает серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может вызвать боли в правом подреберье, тяжесть в области желудка и кишечника, рези в области поджелудочной железы. Длительное и регулярное потребление жирного мяса приводит к росту количества неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала эксперт.

Еще одной проблемой является содержание в мясе большого количества пуриновых оснований, в первую очередь мочевой кислоты. В связи с этим жирное мясо не рекомендуют людям с подагрой из-за склонности к накоплению мочевой кислоты и последующих изменений в суставах.

«Также есть ограничения для людей с заболеваниями почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, а также любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике. Для них этот продукт либо полностью исключают, либо ограничивают», — отметила Мещерякова.

Специалист добавила, что расщепление жира алкоголем является мифом. Спиртные напитки только усиливают негативные проявления от жирной еды. Заедать мясо она посоветовала гарниром из свежих овощей. Для процесса усвоения подходят термически обработанные овощи: кабачки, все виды капусты, болгарский перец, стручковая фасоль, баклажаны.

Нутрициолог указала, что крупяные гарниры в сочетании с мясным блюдом для усвоения становятся намного сложнее, так как углеводы с белком, особенно с жирным мясом, усложняют процесс пищеварения.

«Усвоение мяса само по себе достаточно длительный процесс: на первом этапе до нескольких часов в желудке, и далее это переваривание, расщепление и усвоение в кишечнике. Здесь важно сочетание именно с легкими овощами, тогда весь процесс пищеварения облегчается», — сказала врач.

Напоследок она отметила, что жирное мясо лучше всего запекать или отваривать, готовить на пару или томить на небольшом огне, а обжаривание до получения корочки не принесет никакой пользы.

Ранее, 10 мая, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями. Также при употреблении мяса с кровью существует риск нарушения пищеварения.