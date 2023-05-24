Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Ставрополе поступило 45 сообщений о рухнувших из-за шторма деревьях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В диспетчерскую службу Ставрополя поступило 45 сообщений о падении деревьев и веток во время неблагоприятной погоды, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 24 мая.

Прошлым вечером в городе начались ливни с градом и ветер усилился до 23 м/с. Сильный шторм не прошел бесследно: дороги и дворы затопило, а часть жителей осталась без света, пишет ИА StavropolMedia.

Утром во всех районах Ставрополя на земле лежали оборванные ветки и рухнувшие деревья, а у некоторых стволы раскололись пополам. Другие деревья перекрыли тротуары и проезжие части. Так, на улице Фрунзе пришлось ограничить для движения транспорта одну из дорожных полос.

Некоторые поваленные ветром деревья задели припаркованные автомобили, линии электропередач и даже дома. Такие случаи произошли в районе психиатрической больницы, на улицах Дзержинского, Льва Толстого и Белорусской.

По информации NewsTracker, к ликвидации последствий стихии привлекли 87 человек, они используют 31 единицу техники. Согласно прогнозам, такая погода сохранится до 26 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023