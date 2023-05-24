В Ставрополе поступило 45 сообщений о рухнувших из-за шторма деревьях

В диспетчерскую службу Ставрополя поступило 45 сообщений о падении деревьев и веток во время неблагоприятной погоды, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 24 мая.

Прошлым вечером в городе начались ливни с градом и ветер усилился до 23 м/с. Сильный шторм не прошел бесследно: дороги и дворы затопило, а часть жителей осталась без света, пишет ИА StavropolMedia.

Утром во всех районах Ставрополя на земле лежали оборванные ветки и рухнувшие деревья, а у некоторых стволы раскололись пополам. Другие деревья перекрыли тротуары и проезжие части. Так, на улице Фрунзе пришлось ограничить для движения транспорта одну из дорожных полос.

Некоторые поваленные ветром деревья задели припаркованные автомобили, линии электропередач и даже дома. Такие случаи произошли в районе психиатрической больницы, на улицах Дзержинского, Льва Толстого и Белорусской.

По информации NewsTracker, к ликвидации последствий стихии привлекли 87 человек, они используют 31 единицу техники. Согласно прогнозам, такая погода сохранится до 26 мая.