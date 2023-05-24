Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России

Вокалисту рок-группы «Кипелов» Валерию Кипелову указом президента РФ Владимира Путина 24 мая присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист РФ» <…> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, Москва», — говорится в указе.

Валерий Кипелов — российский рок-музыкант. Известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы «Ария» с 1985 по 2002 год. С 2002 года он является фронтменом рок-группы «Кипелов».

Ранее, 6 мая, сообщалось, что музыканты «Кипелов» выступили на сцене культурно-досугового центра группировки войск российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Артисты исполнили свои хиты и песни времен Великой Отечественной войны.