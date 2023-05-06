Военнослужащих РФ в Сирии поздравили с 78-й годовщиной Победы в ВОВ

Военнослужащих Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Сирийской Арабской Республике поздравили с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне. Кадрами праздничного концерта поделилось Минобороны России в субботу, 6 мая.

На сцене культурно-досугового центра группировки войск российской авиабазы Хмеймим в Сирии впервые выступил с концертом рок-музыкант Валерий Кипелов (рок-группа «Кипелов»), а также певица Анастасия Спиридонова. Артисты исполнили свои хиты и песни времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Валерий Кипелов спел с Анастасией Спиридоновой казачью народную песню «Ой, то не вечер».

«И еще раз нам бы хотелось поздравить всех вас с наступающим днем Великой нашей Победы! И пожелать вам всем счастья, удачи, мирного неба над головой и, конечно, исполнения всех ваших сокровенных желаний. Спасибо вам огромное, друзья. Спасибо. Мы гордимся вами. Вы настоящие продолжатели славных традиций наших дедов и отцов», — поздравил зрителей Кипелов в заключение концерта.

Анастасия Спиридонова выразила сожаление, что в некоторых городах в этом году отменили парады. Однако, по словам исполнительницы, для каждого гражданина России «дело не в параде, дело в сердце, в душе».

«Говорят, что песня работать и жить помогает. Я думаю, она вообще всем людям помогает. Мне сложно подобрать слова. Я считаю, сейчас наиболее важно, может быть, как никогда, этот праздник не то что праздновать, а именно не забывать, помнить… <…> Со всех сторон нас заставляют об этом забыть или рассказать по-другому», — рассказала российская певица после концерта.

Перед военнослужащими также выступили российские писатели Олег Рой и Вадим Глухов. А пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота Тартус посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ: член Комитета по обороне и безопасности Николай Кондратюк и член Комитета по социальной политике Андрей Чернышов.

Парламентарии ознакомились с условиями несения службы российскими военными, осмотрели жилые и бытовые помещения, провели встречу с командованием и офицерами. Военнослужащим были вручены памятные подарки.

В преддверии празднования Дня Победы Министерство обороны России 5 мая организовало торжественное награждение отличившихся участников специальной военной операции по защите Донбасса. Мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Военнослужащие получили различные государственные награды: ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу» и другие. Всего наградили более 20 достойных бойцов.

Решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. О ее начале объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года.

В преддверии 9 мая «Известия» опубликовали программу мероприятий на День Победы 2023 в Москве.