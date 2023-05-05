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Бойцов группировки «Восток» наградили орденами в преддверии 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны РФ в преддверии празднования Дня Победы организовало торжественное награждение отличившихся участников специальной военной операции. Кадрами с места событий в пятницу, 5 мая, поделился корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Военнослужащие группировки «Восток» получили различные государственные награды: ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу» и другие. Всего наградили более 20 достойных бойцов.

После торжественной части перед военнослужащими выступили российские артисты, приехавшие в зону СВО накануне Дня Победы. Группа 7Б и певица Мара поздравили ветеранов войны и сегодняшних защитников Отечества.

Также бойцам группировки «Восток» в торжественный день был организован телемост. Они смогли в режиме реального времени пообщаться со своими родными и близкими.

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Ранее, 4 мая, за героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в зоне проведения спецоперации, одна из артиллерийских бригад получила почетное наименование «гвардейская». Рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады вручили нагрудные знаки «Гвардия».

9 апреля заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ). Военных наградили в боевой обстановке в зоне проведения спецоперации.

1 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим, участвующим в СВО медали «Золотая Звезда». Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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