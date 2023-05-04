Артиллерийской бригаде в зоне СВО присвоили почетное наименование «гвардейская»

Рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа на передовой вручили нагрудные знаки «Гвардия» за высшую доблесть. Кадрами с момента памятного вручения наград поделилось Минобороны РФ в четверг, 4 мая.

За героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в зоне проведения спецоперации, одна из артиллерийских бригад получила почетное наименование «гвардейская». Большая часть бригады уже имеет государственные награды, треть удостоена орденов Мужества.

«Испытываю гордость за своих военнослужащих, за столь высокую оценку, данную моей бригаде Верховным главнокомандующим. Будем и впредь продолжать выполнять также достойно свой воинский долг», — заявил командир артиллерийской бригады с позывным Казань.

За год военное подразделение уничтожило больше 800 единиц техники противника. Командиры артиллерийских подразделений стараются, в первую очередь, сохранить жизни бойцов. А те совершают героические подвиги, уничтожая противника во время плотного минометного обстрела или спасая своих товарищей при возгорании техники.

«Самое главное, что военнослужащий не понимает, что он совершает героический подвиг. У него это в его сердце — спасти товарища. Как говорили: погибай сам, но товарища выручай!» — поделился Казань.

Артиллеристы работают слаженно и четко. Задач много, но главное, как они сами говорят, это мотивация и настрой на победу. Сразу после вручения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

«Чувствую гордость, то, что я пригодился, не зря меня призвали, что, благодаря моим усилиям и всего расчета, мы добиваемся цели, и, надеюсь, скоро победим», — поделился старший наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным Рыбак.

Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде. В этот же день почетного звания «гвардейская» была удостоена 16-я бригада армейской авиации.

До этого, 31 марта, Путин подписал указ о присвоении второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Аналогичного звания удостоилась 236-я артиллерийская бригада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.