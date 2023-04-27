Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейская»

Президент РФ Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «гвардейская». Об этом стало известно 27 апреля из указа главы государства.

«Присвоить 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада», — говорится в документе на портале официальной информации.

Почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые военные проявили в боевых действиях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу со дня подписания.

В этот же день почетного звания «гвардейская» была удостоена 16-я бригада армейской авиации.

До этого, 31 марта, Путин подписал указ о присвоении второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Аналогичного звания удостоилась 236-я артиллерийская бригада.