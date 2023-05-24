Глава МИД Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине

Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом 24 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Фактически, а по сути де-юре страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — сказал он.

Лавров добавил, что Москва направляет западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, однако они либо игнорируются, либо искажаются в пропагандистских целях.

Он также указал, что спецоперация по защите Донбасса является вынужденным шагом для устранения угроз со стороны Североатлантического альянса.

Дипломат подчеркнул, что коллективный Запад не скрывает намерения нанести России стратегическое поражение и использует киевский режим в качестве «антироссийского тарана». Для этого Украина накачивается натовским оружием, поставки которого всё чаще бесконтрольно расползаются по миру.

Лавров также отметил, что попытка «сломать Россию руками украинских неонацистов» является частью генеральной линии США на возрождение однополярного мира.

«Расчет делается на то, чтобы устранить конкурентов и чтобы так называемый «Золотой миллиард» мог и далее реализовывать свою неоколониальную программу и перекачивать в свою пользу ресурсы остальных государств», — заявил министр.

Глава МИДа отметил, что Запад намерен эксплуатировать ресурсы Африканского континента, а Вашингтон рассматривает страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой «задний двор». При этом не приветствуется любое проявление независимой политики государств этих регионов.

«Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», — подчеркнул Лавров.

В рамках этого же заседания секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей, возросла необходимость построения единой архитектуры международной безопасности. Для этого на будущих заседаниях будут реализовываться соответствующие меры.

Также 24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад во главе с США в последнее время зашел настолько далеко, что покушается на само человеческое естество. Он отметил, что западные страны могли бы участвовать в обеспечении процветания и безопасности в мире, однако «безумная гордыня» западников «наглухо закрыла для них такую возможность».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва против такого развития событий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.