Запад во главе с США в последнее время зашел настолько далеко, что покушается на само человеческое естество, высказался 24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе международной встречи высоких представителей по безопасности.

«Де-факто они хотят уничтожить в человеке всё человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру», — подчеркнул он.

Он отметил, что страны Запада могли бы участвовать в обеспечении процветания и безопасности в мире, однако «безумная гордыня» западников «наглухо закрыла для них такую возможность».

Российский президент Владимир Путин 19 мая назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением. Как заявил глава государства, они не понимают, что национальное многообразие делает Российскую Федерацию только сильнее.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке 24 апреля призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Глава МИД России обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

24 января Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, коллеги из западных стран пытаются помешать. По его словам, Запад старается также заставить принимающие российского министра государства вести себя в угоду Штатам.