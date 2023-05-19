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Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 19 мая назвал недоумками западных противников РФ с неоколониальным мышлением. Глава государства отметил, что они не понимают, что национальное многообразие делает Россию только сильнее.

«Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что их старания напрасны.

«Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», — указал глава государства.

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Ранее в этот день Путин обвинил противников России в попытках создать миграционные проблемы в стране. Он призвал их обратить внимание на свои трудности в этой области. Российский лидер сказал также, что культурное и национальное многообразие России — это не ее слабость, как считают недружественные государства, а сила. Путин назвал многонациональность основой консолидации российского народа.

Кроме того, российский лидер заявил, что против России направлен почти весь арсенал Запада, атаки на ценности РФ не прекращаются.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям» 2 мая указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России и ее народа. Он сказал, что коллективный Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин назвал Россию открытой страной со своей самобытной цивилизацией. Президент отметил, что именно российский народ является основой суверенитета страны и источником власти, а права и свободы граждан остаются незыблемыми.

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