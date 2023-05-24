В ЕС согласовали продление отмены пошлин на ввоз товаров с Украины еще на год

Постоянные представители Евросоюза (ЕС) согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, что распространяется также и на зерно. Об этом сообщили 24 мая в представительстве председательствующей сейчас в ЕС Швеции.

«Постпреды ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС», — отмечено в сообщении председательства в Twitter.

Как считают в ЕС, данное решение поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с Евросоюзом, а также поддержать экономику собственной страны. Оно вступит в силу после того, как пройдет формальную процедуру утверждения на министерском уровне.

Продление отмены пошлин происходит в условиях, когда рынки Европы уже и так перенасыщены пшеницей с Украины. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

25 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь выступал за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины до конца года. Он отметил, что Венгрия хотела бы, чтобы Еврокомиссия возместила расходы на транзит этих товаров через Восточную Европу.

В тот день министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз должен быть введен до конца года. Он объяснил это важностью для защиты польского рынка.

20 апреля агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

При этом днем ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно. В феврале 2023 года в совместном заявлении участников саммита ЕС – Украина отмечалось, что Европейский союз вывез в 2022 году с Украины 45 млн т зерна по суше и речным путем и намерен продолжить эту практику в текущем году.