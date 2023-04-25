Минсельхоз Венгрии предлагает запретить импорт зерна с Украины в ЕС

Минсельхоз Венгрии выступил за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины до конца года. Об этом 25 апреля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после совещания с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге.

«Мы хотим сохранить запрет на импорт [с Украины] до конца года, чтобы решить проблему потерь, понесенных фермерами, и обеспечить их финансовую поддержку. Мы также будем добиваться, чтобы на этот раз Еврокомиссия не применяла двойные стандарты и чтобы венгерские фермеры тоже могли извлечь из этого выгоду. Я предложу комиссии предоставить транзитную помощь для покрытия расходов на транспортировку по суше продукции с Украины в третьи страны, чтобы гарантировать, что украинское зерно действительно попадает туда, где оно необходимо, и не вызовет нарушений на рынках в приграничных государствах ЕС», — сказал Надь.

Он отметил, что Венгрия хотела бы, чтобы Еврокомиссия возместила расходы на транзит этих товаров через Восточную Европу.

В этот день министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз (ЕС) должен быть введен до конца года. Он объяснил это решение важностью наиболее долгого срока действия таких механизмов для защиты польского рынка.

Венгрия и Польша 15 апреля запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров. Несколькими днями позже, 19 апреля, Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

В Киеве 17 апреля выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта. В МИД РФ 21 апреля подчеркнули, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

Агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом 20 апреля призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. По этой причине 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

В результате 19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.