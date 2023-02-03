ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины

Европейский союз (ЕС) вывез в 2022 году с Украины 45 млн т зерна по суше и речным путем и намерен продолжить эту практику в этом году. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита ЕС – Украина, состоявшегося в Киеве в пятницу, 3 февраля.

Сообщается также, что обратно было ввезено 23 млн т товаров первой необходимости.

«В период с мая по декабрь 2022 года совместные усилия позволили экспортировать около 45 млн т украинских товаров и, что не менее важно, импортировать в Украину около 23 млн т необходимых товаров», — написано в заявлении.

Отмечается, что эти действия принесли доход украинским фермерам и предприятиям примерно в €20 млрд.

Отмечается, что страны — участники саммита по итогам саммита договорились о дальнейшем укреплении связности между ЕС и Украиной, в частности «путем улучшения инфраструктурных связей, в том числе за счет развития интероперабельной железнодорожной инфраструктуры».

Накануне фермеры в Польше предупредили о возможном разорении из-за ввоза в страну зерна из Украины. Сообщалось, что они не могут продать польскую пшеницу даже по 1000 злотых (16 тыс. рублей) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно

До этого, 30 января, на сайте Европейского совета был опубликован доклад представителей Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, в котором заявлялось, что импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза (ЕС).

В 2022 году ввоз зерновых, овощей и фруктов в ЕС с Украины «драматически вырос», говорится в документе. В частности, в период с января по ноябрь 2022 года объем поставляемой с Украины кукурузы в граничащие страны — члены ЕС вырос в сотни раз.

Если в Польшу в период с января по ноябрь 2021 года было ввезено 6 тыс. т кукурузы, то в аналогичный период 2022 года — уже 1637,6 тыс. т. В Венгрию в тот же период прошлого года было ввезено 900 тыс. т. кукурузы, тогда как в 2021 году было поставлено всего 5 тыс. т.

Также в докладе подчеркивалось, что до испытывающих потребность в украинской продукции стран Западной Европы грузы не доходят.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.