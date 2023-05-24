Мантуров заявил о возможном возвращении продавших бизнес в РФ иностранных компаний

Половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний могут вернуться в течение 10 лет, рассказал «Известиям» 24 мая вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай.

«Примерно половина иностранных компаний, продавших свой бизнес в России, имеют опцион на обратный выкуп активов в горизонте 3–10 лет», — сказал Мантуров.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Мантуров еще 19 сентября в интервью «Известиям» отметил, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, зачастую заинтересованы в продолжении работы в стране или в обеспечении условий для возвращения.

10 декабря преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из РФ зарубежные компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет.

9 января 2023-го официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что российский бизнес «проворно занимает» образовавшиеся пустые ниши.