Экономист спрогнозировал сроки возвращения в Россию иностранных фирм

Ушедшие из России компании еще могут вернуться в Россию в течение ближайших пяти лет. Об этом 10 декабря агентству URA.RU рассказал преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

Он объяснил, что по контрактам у многих компаний остается возможность в течение пяти лет вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.

«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», ― пояснил экономист.

В то же время российский рынок не держится за то, чтобы ниши от ушедших компаний сохранялись в обязательном порядке.

«Это решается в индивидуальном порядке. Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», ― добавил Гинько.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что 35% ритейлеров прекратили деятельность в России. Для российских торговых центров особенно ощутимым стал уход таких игроков, как IKEA и H&M.

В то же время некоторые производители приняли решение, например, реструктуризировать свой бизнес. В частности, трансформировали свои активы польские LPP (RE, Син, M, CR, XC) и CCC (Obuv), McDonald's («Вкусно — и точка»), французский L’Occitane (Л’Окситан), испанский Mango, Reebok (SneakerBOX), Samsonite («ЧемоданPRO»), а также Sephora (выкуплена «Иль де Ботэ»).

Некоторые зарубежные компании с февраля этого года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Но постепенно часть из них решила вернуться.