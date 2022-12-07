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Названа доля прекративших работу в России международных ритейлеров

Эксперт Цветкова: доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России, составляет 35%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно, сообщила директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Вице-премьер Мантуров сообщил о готовности ушедших из РФ брендов в будущем вернуться

По ее словам, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка. Холдинг Inditex планирует трансформировать бизнес в России — найти покупателя на основную часть магазинов и закрыть менее рентабельные Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Работу по оптимизации числа торговых точек проводит и Adidas.

Среди брендов, которые провели реструктуризацию, польские LPP (RE, Син, M, CR, XC) и CCC (Obuv), McDonald's («Вкусно — и точка»), французский L’Occitane (Л’Окситан), испанский Mango, Reebok (SneakerBOX), Samsonite («ЧемоданPRO»), Sephora (выкуплена «Иль де Ботэ») и другие, сообщила Цветкова.

Также, по информации эксперта, недавно стало известно, что компания «Джамилько» выкупила бизнес британской Mothercare в России.

«Иностранные ритейлеры, которые приняли решение выйти (в некоторых случаях — повторить выход) на российский рынок или расшириться, — армянский Alex YVN, турецкие Ipekyol и Twist (через партнера), Enza Home, французский Precise Paris и другие», — добавила Цветкова.

Некоторые зарубежные компании с февраля этого года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Но постепенно часть из них решила вернуться. Так, 5 октября в CORE.XP рассказали «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов. Также в начале ноября сообщалось о возвращении Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani.

Маркетолог Андрей Арно 7 ноября объяснил «Известиям», что бренды оценили свои рынки и не хотят терять долю на российском рынке.

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