Песков заявил, что российский бизнес «проворно занимает» ниши ушедших из РФ компаний

Российский бизнес «проворно занимает» пустые ниши, которые образовались на рынке после ухода иностранных компаний. Об этом 9 января заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кто-то ушел, кто-то остался. Те, кто ушел, не могли оставить после себя пустоту, потому что рынок так устроен, что он моментально заполняется. Мы видим, что наш бизнес весьма проворно занимает эти образующиеся пустые ниши», — сказал он.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что на российском рынке остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, такие цифры говорят о том, что они верят в положительные перспективы развития экономики РФ.

10 декабря 2022 года преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из РФ компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет.

Некоторые зарубежные компании с февраля этого года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Но постепенно часть из них решила вернуться. Так, 5 октября в CORE.XP рассказали «Известиям» о планах Dior beauty возобновить работу магазинов.

Маркетолог Андрей Арно 7 ноября объяснил «Известиям», что бренды оценили свои рынки и не хотят терять долю на российском рынке.