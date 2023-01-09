В Госдуме назвали долю оставшихся на российском рынке иностранных компаний

На российском рынке остались 75,9% иностранных компаний, заявил 9 января спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти цифры говорят о том, что они верят в положительные перспективы развития экономики РФ.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушел, терпят миллиардные издержки», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы также отметил, что освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, продолжая наращивать объемы производства. Так, например, производство одежды выросло на 4%, а выпуск лекарств — на 15%.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — заключил он.

10 декабря прошлого года преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из России компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет. Он пояснил, что по контрактам у многих компаний остается возможность в течение этого времени вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.

7 декабря директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно.

По ее словам, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.