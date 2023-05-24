World Sailing продлила яхтсменам из РФ отстранение от соревнований

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба организации.

«Совет определил, что не произошло существенного изменения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки, поэтому приостановка остается в силе», — говорится в публикации.

О приостановке участия российских и белорусских яхтсменов в соревнованиях World Sailing объявила 1 марта 2022 года.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Россияне смогут выступать только в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Им также запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции.

До этого, 7 мая, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из России, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.