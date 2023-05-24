В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Москва надеется, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном подпишут до конца 2023 года. Об этом в среду, 24 мая, заявил «РИА Новости» вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран будет подписано до конца года. Это комплексный документ, который заменит временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, действующее сейчас», — сообщил он.

Посол России в Иране Алексей Дедов в начале февраля рассказывал, что в РФ увеличится ассортимент иранских товаров после создания зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС.

Он отмечал, что переговоры по соглашению к тому моменту уже находились на завершающей стадии. По словам Дедова, большая часть вопросов уже согласована, но осталась нерешенной тема взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции.

Между тем 17 мая президент России Владимир Путин совместно с президентом Ирана Ибрахимом Раиси принял участие по видеосвязи в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара. Соглашение будет подписано между министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия совместно с Ираном разрабатывает 10 месторождений газа и нефти. По словам Новака, шесть месторождений рассматриваются нефтяными компаниями, а еще два — газовыми. Стороны обсудили технические вопросы.



1 ноября 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В октябре прошлого года посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север — Юг.



25 октября заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США. По ее словам, Вашингтон не оставит Ближний Восток и будет стремиться к деэскалации с Ираном, пресекая ту деятельность, которую сочтет дестабилизирующей.