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В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Оверчук: Россия надеется, что соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подпишут до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва надеется, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном подпишут до конца 2023 года. Об этом в среду, 24 мая, заявил «РИА Новости» вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран будет подписано до конца года. Это комплексный документ, который заменит временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, действующее сейчас», — сообщил он.

Посол России в Иране Алексей Дедов в начале февраля рассказывал, что в РФ увеличится ассортимент иранских товаров после создания зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС.

Он отмечал, что переговоры по соглашению к тому моменту уже находились на завершающей стадии. По словам Дедова, большая часть вопросов уже согласована, но осталась нерешенной тема взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции.

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Между тем 17 мая президент России Владимир Путин совместно с президентом Ирана Ибрахимом Раиси принял участие по видеосвязи в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара. Соглашение будет подписано между министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия совместно с Ираном разрабатывает 10 месторождений газа и нефти. По словам Новака, шесть месторождений рассматриваются нефтяными компаниями, а еще два — газовыми. Стороны обсудили технические вопросы.

1 ноября 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В октябре прошлого года посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север — Юг.

25 октября заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США. По ее словам, Вашингтон не оставит Ближний Восток и будет стремиться к деэскалации с Ираном, пресекая ту деятельность, которую сочтет дестабилизирующей.

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