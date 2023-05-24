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Захарова ответила на недовольство США продлением ареста Гершковича

Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Арестованный американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в отличие от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому Вашингтон предъявил обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, занимался не журналистикой на территории России. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», — написала она в Telegram.

Соответствующим образом пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывание представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Ранее он заявил, что Гершкович не должен находиться под арестом, поскольку «журналистика — это не преступление».

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23 мая стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы 23 мая продлил арест обвиненному в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковичу до 30 августа.

Ранее, 19 мая, запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. Как 22 мая прокомментировал соответствующее решение замглавы МИД России Сергей Рябков, решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.

До этого, 12 мая, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон рассматривает различные варианты для возвращения на родину осужденных в России Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

Кроме того, 29 апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил 25 апреля, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

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