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В США не исключили привлечения других стран к сделке по обмену с РФ

Белый дом не исключил возможности обмена с Россией осужденных в других странах россиян
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Вашингтон рассматривает различные варианты для возвращения на родину осужденных в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана. Об этом 12 мая заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя возможность включения в список на обмен с РФ осужденных в других странах россиян.

«Мы не хотим вступать в публичные переговоры, однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Кирби подчеркнул, что американская сторона рассматривает различные варианты, однако раскрывать подробности он не станет, «чтобы не поставить под угрозу данные усилия, рассуждая о них публично». Между тем, добавил он, Белый дом проследит за тем, чтобы антироссийские санкции соблюдались неукоснительно и должным образом.

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Ранее, 11 мая, телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частично ослабить антироссийские санкции, чтобы побудить Россию освободить двух задержанных американцев. Отмечается, что Вашингтон ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену с РФ.

Так, официальные лица США обратились к странам, в которых недавно арестовали россиян, в том числе речь идет о Бразилии, Норвегии, Германии. Так, в Германии находится под стражей гражданин России Вадим Красиков, который, по мнению Вашингтона, может оказаться в списке тех, кого Россия захочет освободить.

29 апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже Эвана Гершковича. Заявление он сделал после встречи с родственниками арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal. На встрече, которая прошла в неформальной обстановке, присутствовала также первая леди США Джилл Байден.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля, между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью. Позже, 18 апреля, Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Гершковича, таким образом, он останется в СИЗО.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

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