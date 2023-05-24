МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно

Командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 24 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Бичаев представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно», — говорится в заявлении ведомства.

Подразделение Бичаева выдвинулось навстречу украинским войскам численностью более полутысячи, когда противник попытался прорвать линию обороны ВС РФ. Под командованием старшего лейтенанта российские бойцы нанесли внезапный прицельный удар, сковав дальнейшее продвижение националистов и отрезав путь для ввода вражеских резервов.

Позднее Бичаев и его сослуживцы попали в огневую засаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы спасти личный состав, Александр, несмотря на тяжелое ранение, остался на позиции и до последнего продолжал прикрывать выход группы из окружения. Его смелось и самоотверженность помогли сорвать наступление противника и нанести ему значительный урон, а также сохранить жизни служащих ВС РФ.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля отметил стойкость участников специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что заинтересованность в судьбе родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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