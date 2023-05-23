Минобороны опубликовало кадры с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны России опубликовало 23 мая новые кадры с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

На кадрах показаны несколько уничтоженных единиц военной техники, в том числе бронированных автомобилей.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области, а затем диверсанты проникли на территорию округа. В тот же день был введен режим контртеррористической операции.

По данным правительства региона, в результате атаки украинской ДРГ пострадали тринадцать человек, им оказывается медицинская помощь.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 мая сообщил, что остатки диверсантов были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Ранее военное ведомство также опубликовало кадры ликвидации украинских диверсантов.

23 мая режим контртеррористической операции в регионе был отменен.