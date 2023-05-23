Управляющий баром раскрыл подробности потасовки с участием Ромы Зверя

Потасовка в одном из самарских баров с участием лидера группы «Звери» Романа Билыка, выступающего под псевдонимом Рома Зверь, произошла внезапно, ребята «хорошо отдохнули». Об этом во вторник, 23 мая, рассказал ИА REGNUM управляющий заведением.

По его словам, музыкант с друзьями пришел отдохнуть. В итоге между гостями бара возник словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Разняли оппонентов сотрудники заведения.

«Всё произошло внезапно. Второго молодого человека никто не знал, он, похоже, был в первый раз. Эти ребята хорошо отдохнули», — сказал сотрудник бара.

По его мнению, Рома — «настоящий рок-н-ролльщик и отдохнул как настоящий рок-н-ролльщик».

«Ни у кого претензий нет: ни у ребят друг к другу, ни у нас к ним», — заключил он.

Ранее в этот день в Сети появились кадры дебоша во время отдыха Ромы Зверя в самарском баре 8bit. Инцидент произошел вечером 22 мая. Из кадров следует, что человека, похожего на музыканта, выводят из бара трое мужчин.

Директор коллектива Александр Островский, в свою очередь, опроверг информацию о драке.

Концерт группы пройдет сегодня вечером в Самаре в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Билеты были раскуплены несколько дней назад.