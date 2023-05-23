Лидер группы «Звери» Билык устроил дебош в баре в Самаре

Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре, сообщается 23 мая в Telegram-канале «112».



По данным очевидцев, Билык приехал в состоянии алкогольного опьянения в заведение «8bit», и там у него произошла перепалка с посетителями бара.

Музыкант вел себя агрессивно и предложил парням выйти на улицу и разобраться. Администраторы бара вызвали охрану и Билыка увезли.

23 мая группа должна выступить в Самаре.

В декабре прошлого года у бара в Санкт-Петербурге произошла драка между российским певцом Григорием Лепсом и посетителем заведения.