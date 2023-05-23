Застрелившего россиянина в Копенгагене отправили на принудительное лечение

Мужчину, застрелившего в торговом центре Копенгагена трех человек, в том числе одного россиянина, направили на принудительное лечение. Об этом 23 мая сообщила прокуратура датской столицы в своем Twitter.

Он будет помещен в психиатрическую больницу на неопределенный срок, заявили в ведомстве.

Стрельба в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла 3 июля 2022 года. По словам очевидцев, выстрелов было три. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 22-летний датчанин.

Сообщалось, что одним из погибших при стрельбе в торговом центре оказался 47-летний россиянин, проживавший в Дании. Также были убиты 17-летние юноша и девушка, граждане Дании.

В возникшей давке 27 человек пострадали, из них четверо получили тяжелые ранения.