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Орбан призвал ЕС и США договориться с Россией об архитектуре безопасности в Европе

Премьер Венгрии Орбан: нам нужно соглашение с РФ о будущей архитектуре безопасности в Европе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Европейскому союзу (ЕС) и США необходимо заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре безопасности в Европе. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужно соглашение с Россией о будущей архитектуре европейской безопасности. Это должно быть решено между Россией и США», — сказал он на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Орбан отметил, что переговоры по этому вопросу должны пройти после урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня для начала мирных переговоров.

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Ранее в этот день Орбан также заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой, а НАТО не готова направлять на Украину свои войска.

Венгрия остается одной из немногих европейских стран, регулярно выступающей против передачи вооружений Киеву и призывающей к прекращению огня и мирным переговорам. В частности, 24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран Евросоюза заявил, что поставки оружия только продлевают конфликт.

Россия, в свою очередь, неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Спецоперация России по защите Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. Поводом для ее проведения послужило обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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