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Венгрия выступила против поставок оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Будапешт выступает против поставок оружия Украине. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран Евросоюза.

«Я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия, скорее все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования, к сожалению. В качестве обоснования говорят, что мы еще не отправили достаточно оружия и боеприпасов. Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают <спецоперацию>», — сказал он.

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Ранее, 18 апреля, посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, с чем связано нежелание страны поставлять оружие Украине. По его словам, Будапешт не хочет, чтобы боевые действия развернулись в Закарпатской области Украины, где проживают этнические венгры.

4 апреля Сийярто упрекнул НАТО в несоблюдении единства и нарушении нейтралитета, объявленного альянсом в отношении ситуации на Украине. Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран — членов блока посылают оружие Киеву, но очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса.

До этого, 31 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз близок к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину. Он обратил внимание на то, что год назад страны ЕС обсуждали, можно ли посылать Киеву летальное оружие. Он указал, что как и тогда, так и сейчас Будапешт сказал «нет», но Запад тоже «колебался».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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