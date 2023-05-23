Партстройка века: что стало итогом визита Дмитрия Медведева в Лаос

Межпартийные связи России с Вьетнамом и Лаосом носят весьма продуктивный характер и служат дополнительным каналом общения между народами двух стран . Об этом председатель «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, завершая визит в страны юго-восточной Азии. Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами, к коим, бесспорно, относятся Вьетнам и Лаос, остается «на столе» . Что объединяет Москву и Вьентьян, за что лаосский народ по-прежнему благодарен Москве многие годы подряд и в чем проявляется его дружеское расположение к РФ — в материале «Известий».

Через прошлое к будущему

Чаще всего в последние годы интеракции между политическими лидерами России и Лаоса случались на международных площадках — в рамках саммита «Россия-АСЕАН», форума «Азия-Европа» или на Восточноазиатских форумах. Но, разумеется, между Москвой и Вьентьяном поддерживалась и практика взаимных визитов.

В последний раз Дмитрий Медведев, приземлившийся в Вьентьяне 23 мая, бывал здесь в 2016 году . Тогда одним из итогов поездки стало соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и Народно-революционной партией Лаоса (НРПЛ). Сейчас же стороны подписали декларацию о сотрудничестве и протокол о расширении и углублении полномасштабного сотрудничества между двумя политическими силами на 2023-2025 года, закрепив таким образом полновесный партийный трек двухсторонней кооперации.

— У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом, и так обстоят дела уже на протяжении десятилетий. И помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем и межпартийные связи с правящими партиями в этих странах . И такого рода связи, на мой взгляд, носят абсолютно продуктивный характер и являются дополнительным каналом общения между странами и народами для решения самых разных задач, — отметил председатель «Единой России».

Встреча заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии «Единая Россия» РФ Медведева и президента Лаоса Сисулита Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Москва и Вьентьян также расширили гуманитарное взаимодействие: во время визита Медведева соглашение о сотрудничестве подписали Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и Лаосский национальный университе т. А Томский госуниверситет заключил с Министерством образования и спорта Лаоса меморандум о сотрудничестве в сфере преподавания русского языка на всех уровнях общего образования в этой стране.

Тесные связи между Москвой и Вьентьяном зародились еще в период Советского Союза, который оказывал Лаосу существенную помощь в борьбе против колониальной зависимости. И Лаос не забыл об этом многие десятилетия спустя , о чем сразу же во вступительном слове напомнил первый визави Дмитрия Медведева в Лаосе — зампремьера и глава министерства общественной безопасности Вилай Лакхамфонг. Кроме него, зампред Совбеза также провел встречи с генсеком ЦК партии и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и еще одним заместителем премьера, членом ЦК Политбюро НРПЛ, — главой оборонного ведомства Тянсамоном Тяннялатом.

Благодарность Вьентьяна нашла выражение не только в риторической форме — в декабре 2022 года в городе Пэк и в столичном Вьентьяне были открыты памятники советским летчикам, погибшим при оказании братской помощи лаосскому народу во время войны в Индокитае в 1960-1973 годах . 23 мая Дмитрий Медведев возложил венок к столичному памятнику, символизирующему нерушимость уз дружбы между народами России и Лаоса.

Дмитрий Медведев во время возложения венка к памятнику советским летчикам транспортной авиации, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии, с 1960 по 1973 год Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Конечно же, Москва активно приходила Лаосу на выручку и в последующие годы. В начале пандемии Россия одной из первых передала этой юго-восточной стране дозы вакцины «Спутник V», а Лаос стал одним из первых государств, одобривших ее применение . Москва также профинансировала технико-экономическое обоснование модернизации госпиталя советско-лаосской дружбы, построенного, как ясно уже из названия, в годы СССР.

Наконец, РФ не скупилась на гуманитарное содействие Лаосу по линии международных организаций, выделив средства, например, на проекты по развитию устойчивой системы школьного питания или проекты по расширению социально-экономических возможностей лаосской молодежи.

Ну и, разумеется, важной основой двусторонних отношений всегда было сотрудничество по военной линии . Несколько лет назад группа российских саперов очистила территорию страны от более чем тысячи неразорвавшихся боеприпасов, оставленных США в период с 1964 по 1973 годы, помогла Лаосу модернизировать военный аэродром, предоставив новые материалы и передовые технологии, а также обеспечила подготовку вооруженных сил страны.

И, как не раз успел заметить Дмитрий Медведев 23 мая, обеспечение обороноспособности и безопасности двух стран стало важный темой переговоров и на этот раз.

Дмитрий Медведев во время встречи с заместителем премьер-министра — министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом в здании министерства общественной безопасности Лаоса Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

— Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы — не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе , — сказал он.

Благодарный друг

Позиции России и Лаоса по ключевым вопросам международной повестки близки на 85-90% , признал «Известиям» источник в российской делегации. Кроме того, он указал на стабильные и равноудаленые отношения Лаоса с другими странами-членами АСЕАН, что порой позитивно влияло и на взаимодействие этого объединения с Россией.

В Лаосе действительно всегда относились к РФ благожелательно. Например, согласно опросу Центра АСЕАН при сингапурском Институте Юсофа Исхака от 2020 года, на вопрос «Кого бы вы считали предпочтительным стратегическим партнером вашей страны, если бы США были ненадежны?» 33% респондентов в Лаосе назвали Россию — куда больше, чем во всех остальных девяти государствах АСЕАН.

Неудивительно, что Лаос, как, впрочем, и большинство стран АСЕАН, за исключением Сингапура, воздерживался или голосовал против каждой резолюции по украинскому кризису, начиная с крымских событий.

Дмитрий Медведев во время встречи с заместителем премьер-министра — министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

— Политически Лаос — одна из наиболее близких нам стран ЮВА, которая демонстрирует постоянную поддержку России, не присоединяется к санкциям . К тому же, эта страна управляется людьми, которые в свое время учились и у нас (к примеру, президент Сисулит — в Ленинградском государственном педагогическом институте, а затем возглавлял программу изучения русского языка в Национальном университете Лаоса, а глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит обучался шесть лет в МГИМО. — «Известия»). Так что если Вьетнам — это в первую очередь вопросы экономики, то Лаос — это подтверждение чисто политических связей , — пояснил «Известиям» важность приезда в Лаос российского политика завотделом центром ЮВА Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.