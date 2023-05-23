Партстройка века: что стало итогом визита Дмитрия Медведева в Лаос
Межпартийные связи России с Вьетнамом и Лаосом носят весьма продуктивный характер и служат дополнительным каналом общения между народами двух стран. Об этом председатель «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, завершая визит в страны юго-восточной Азии. Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами, к коим, бесспорно, относятся Вьетнам и Лаос, остается «на столе». Что объединяет Москву и Вьентьян, за что лаосский народ по-прежнему благодарен Москве многие годы подряд и в чем проявляется его дружеское расположение к РФ — в материале «Известий».
Через прошлое к будущему
Чаще всего в последние годы интеракции между политическими лидерами России и Лаоса случались на международных площадках — в рамках саммита «Россия-АСЕАН», форума «Азия-Европа» или на Восточноазиатских форумах. Но, разумеется, между Москвой и Вьентьяном поддерживалась и практика взаимных визитов.
В последний раз Дмитрий Медведев, приземлившийся в Вьентьяне 23 мая, бывал здесь в 2016 году. Тогда одним из итогов поездки стало соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и Народно-революционной партией Лаоса (НРПЛ). Сейчас же стороны подписали декларацию о сотрудничестве и протокол о расширении и углублении полномасштабного сотрудничества между двумя политическими силами на 2023-2025 года, закрепив таким образом полновесный партийный трек двухсторонней кооперации.
— У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом, и так обстоят дела уже на протяжении десятилетий. И помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем и межпартийные связи с правящими партиями в этих странах. И такого рода связи, на мой взгляд, носят абсолютно продуктивный характер и являются дополнительным каналом общения между странами и народами для решения самых разных задач, — отметил председатель «Единой России».
Встреча заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии «Единая Россия» РФ Медведева и президента Лаоса Сисулита
Москва и Вьентьян также расширили гуманитарное взаимодействие: во время визита Медведева соглашение о сотрудничестве подписали Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и Лаосский национальный университет. А Томский госуниверситет заключил с Министерством образования и спорта Лаоса меморандум о сотрудничестве в сфере преподавания русского языка на всех уровнях общего образования в этой стране.
Тесные связи между Москвой и Вьентьяном зародились еще в период Советского Союза, который оказывал Лаосу существенную помощь в борьбе против колониальной зависимости. И Лаос не забыл об этом многие десятилетия спустя, о чем сразу же во вступительном слове напомнил первый визави Дмитрия Медведева в Лаосе — зампремьера и глава министерства общественной безопасности Вилай Лакхамфонг. Кроме него, зампред Совбеза также провел встречи с генсеком ЦК партии и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и еще одним заместителем премьера, членом ЦК Политбюро НРПЛ, — главой оборонного ведомства Тянсамоном Тяннялатом.
Благодарность Вьентьяна нашла выражение не только в риторической форме — в декабре 2022 года в городе Пэк и в столичном Вьентьяне были открыты памятники советским летчикам, погибшим при оказании братской помощи лаосскому народу во время войны в Индокитае в 1960-1973 годах. 23 мая Дмитрий Медведев возложил венок к столичному памятнику, символизирующему нерушимость уз дружбы между народами России и Лаоса.
Дмитрий Медведев во время возложения венка к памятнику советским летчикам транспортной авиации, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии, с 1960 по 1973 год
Конечно же, Москва активно приходила Лаосу на выручку и в последующие годы. В начале пандемии Россия одной из первых передала этой юго-восточной стране дозы вакцины «Спутник V», а Лаос стал одним из первых государств, одобривших ее применение. Москва также профинансировала технико-экономическое обоснование модернизации госпиталя советско-лаосской дружбы, построенного, как ясно уже из названия, в годы СССР.
Наконец, РФ не скупилась на гуманитарное содействие Лаосу по линии международных организаций, выделив средства, например, на проекты по развитию устойчивой системы школьного питания или проекты по расширению социально-экономических возможностей лаосской молодежи.
Ну и, разумеется, важной основой двусторонних отношений всегда было сотрудничество по военной линии. Несколько лет назад группа российских саперов очистила территорию страны от более чем тысячи неразорвавшихся боеприпасов, оставленных США в период с 1964 по 1973 годы, помогла Лаосу модернизировать военный аэродром, предоставив новые материалы и передовые технологии, а также обеспечила подготовку вооруженных сил страны.
И, как не раз успел заметить Дмитрий Медведев 23 мая, обеспечение обороноспособности и безопасности двух стран стало важный темой переговоров и на этот раз.
Дмитрий Медведев во время встречи с заместителем премьер-министра — министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом в здании министерства общественной безопасности Лаоса
— Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы — не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе, — сказал он.
Благодарный друг
Позиции России и Лаоса по ключевым вопросам международной повестки близки на 85-90%, признал «Известиям» источник в российской делегации. Кроме того, он указал на стабильные и равноудаленые отношения Лаоса с другими странами-членами АСЕАН, что порой позитивно влияло и на взаимодействие этого объединения с Россией.
В Лаосе действительно всегда относились к РФ благожелательно. Например, согласно опросу Центра АСЕАН при сингапурском Институте Юсофа Исхака от 2020 года, на вопрос «Кого бы вы считали предпочтительным стратегическим партнером вашей страны, если бы США были ненадежны?» 33% респондентов в Лаосе назвали Россию — куда больше, чем во всех остальных девяти государствах АСЕАН.
Неудивительно, что Лаос, как, впрочем, и большинство стран АСЕАН, за исключением Сингапура, воздерживался или голосовал против каждой резолюции по украинскому кризису, начиная с крымских событий.
Дмитрий Медведев во время встречи с заместителем премьер-министра — министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом
— Политически Лаос — одна из наиболее близких нам стран ЮВА, которая демонстрирует постоянную поддержку России, не присоединяется к санкциям. К тому же, эта страна управляется людьми, которые в свое время учились и у нас (к примеру, президент Сисулит — в Ленинградском государственном педагогическом институте, а затем возглавлял программу изучения русского языка в Национальном университете Лаоса, а глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит обучался шесть лет в МГИМО. — «Известия»). Так что если Вьетнам — это в первую очередь вопросы экономики, то Лаос — это подтверждение чисто политических связей, — пояснил «Известиям» важность приезда в Лаос российского политика завотделом центром ЮВА Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
При этом эксперт отметил, что говорить о каких-то экономических вещах, связывающих Россию и Лаос, сложно. Взаимный товарооборот никогда особо не соответствовал потенциалу. Более того, по итогам 2022 года он сократился более чем на треть — до $12,9 млрд. Тем не менее во время визита Медведева стороны затронули перспективы наращивания торговых связей, а также возможности использования во взаиморасчетах национальных валют и оплаты товаров и услуг с помощью карты «Мир».