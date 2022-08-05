ВАС попрошу остаться: чем завершилась поездка Сергея Лаврова в Камбоджу

Россия должна быть представлена на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре в Нью-Йорке. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 5 августа на пресс-конференции по итогам небольшого азиатского турне (он посетил Мьянму и Камбоджу). Он подчеркнул, что западные страны не в праве решать, присутствовать ли российской делегации на одном из главных событий года в международной политике. В этот же день дипломат принял участие в заседании ВАС (саммит стран Восточной Азии) и провел переговоры с китайским коллегой Ван И, с которым обсудил кризис вокруг Тайваня. А вот контакт с американской стороной в Камбодже так и не состоялся , несмотря на обещания представителей США ловить Лаврова «за пуговицу».

Пуговицы на месте

5 августа Сергей Лавров прибыл на заседание министров иностранных дел стран ВАС. Здесь в одном зале оказались участники встреч, которые состоялись в столице Камбоджи еще 4 августа (саммиты РФ–АСЕАН и США–АСЕАН). Глава Госдепа США Энтони Блинкен сидел совсем рядом с российским министром — на расстоянии двух метров. Но даже этот факт не позволил американскому «политику поймать Сергея Лаврова за пуговицу», как обещали в Вашингтоне.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 4 августа, что глава Госдепа планирует обсудить с Лавровым обмен заключенными, в частности, дело американской баскетболистки Бриттни Грайнер , которая в РФ получила девять лет колонии за контрабанду гашишного масла.

— Блинкен очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает, — подчеркнул Кирби.

ВАС попрошу остаться Бриттни Грайнер на судебном заседании Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лавров позже парировал:

— Мы сидели сегодня через одного за столом дискуссий, и я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте .

При этом глава российского МИДа добавил, что по осужденным в России и США есть специальный канал, который согласован президентами двух стран . «Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, это их дело и даже, я бы сказал, их проблема. <...> Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами», — пояснил министр.

Впрочем, отношения РФ и США сейчас настолько сложные, что без их обсуждения не могла обойтись итоговая пресс-конференция министра. Так, отвечая на вопрос «Известий», Сергей Лавров подчеркнул: РФ не может быть не представлена на Генассамблее ООН, которая в скором времени пройдет в Нью-Йорке, и западным странам «не дано это решать».

— Что касается уровня нашего присутствия, будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия запретить визит, посмотрим. По крайней мере у США как у страны-хозяйки штаб-квартиры перед всеми членами ООН есть юридическое обязательство предоставлять всем возможность комфортно и нормально участвовать в работе любых органов организации. США, конечно, манкируют этой своей обязанностью , — заявил министр.

ВАС попрошу остаться Сергей Лавров и Энтони Блинкен на заседании министров иностранных дел стран ВАС Фото: REUTERS/Andrew Harnik

Он рассказал, что недавно «в очередной раз» отправил письмо генсеку ООН, который должен добиваться от хозяйки штаб-квартиры того, чтобы «она вела себя прилично». Причем, как объяснил Лавров, соглашение, которое было достигнуто между ООН и США насчет пребывания главного центра организации, предполагает право генсека возбуждать арбитраж, если Вашингтон будет нарушать свои обязанности. Правда, уже несколько лет глава ООН почему-то не может или не хочет воспользоваться этим правом .

Тайваньский кризис

Даже в условиях отсутствия российско-американских контактов рабочий день в Пномпени запомнился рядом важных заявлений. Особенно это касалось визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2 августа и, по мнению многих экспертов, поставил мир на грань нового конфликта.

И если в Пекине эта поездка до сих пор вызывает бурные реакции (КНР, к примеру, сообщила о введении персональных санкций против Пелоси и ее родственников), то в Вашингтоне и Токио уверены, что это вообще «не дело Китая».

К слову, именно недавнее обострение кризиса вокруг Тайваня стало одной из главных тем двусторонних переговоров Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И.

— Как они решили сделать из Украины угрозу для РФ и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал всё русское, так и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань. Они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности которым они убеждали всех, обманывая самих себя. Точно так в случае с Украиной они нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне, а потом просто растоптали, — сказал Сергей Лавров.

ВАС попрошу остаться Визит Нэнси Пелоси в парламент Тайваня, Тайбэй, 3 августа 2022 года Фото: REUTERS/Ann Wang

Глава МИД РФ также напомнил, что Москва и Пекин — участники недавно созданной группы друзей в защиту устава ООН. «Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединятся к ее работе», — подчеркнул Лавров.

— Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права. <…> Прежде всего у става ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции , — добавил шеф российской дипломатии в открытой части двусторонней встречи.

О том, что визит Пелоси не был случайным, глава китайского дипломатического ведомства заявил еще 4 августа. По его словам, это был «тщательно подготовленный фарс». Ван И, однако, уверен что США, пытаясь сдержать Китай при помощи острова, не добьются успеха. Их действия ничуть не изменят «историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной», считает он.

— На встрече Ван И, безусловно, проинформировал главу российского МИДа обо всем, что связано с визитом Пелоси. Могли возникнуть и вопросы об углублении взаимодействия двух стран в рамках саммитов, связанных с АСЕАН и прежде всего — ВАС. Могут оставаться и вопросы, связанные с подготовкой к сентябрьскому саммиту ШОС в верхах, — пояснил «Известиям» главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Владимир Портяков.

От Украины до Азии

Рабочий день не обошелся и без обсуждения Украины. Однако «ничего нового от наших коллег мы не услышали», отметил Лавров. Тем не менее Россия пыталась донести до коллег свою точку зрения. В частности, на то, как разворачивались события в соседнем государстве и какую подрывную роль сыграло НАТО на Украине, в результате чего на территории этой страны «не могут проживать россияне».

ВАС попрошу остаться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Разумеется, в ходе Восточноазиатского саммита, который объединяет 18 стран, также затрагивались вопросы, связанные исключительно с Восточной и Юго-Восточной Азией. Для России этот регион имеет серьезное значение с точки зрения экономики. Об этом говорил и президент РФ Владимир Путин еще в прошлом году, выступая на онлайн-саммите ВАС. Однако и политический аспект сотрудничества не менее важен, особенно в нынешней ситуации.

В беседе с «Известиями» директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский подчеркнул важность позиции стран АСЕАН, не примкнувшим к бойкотированию РФ на международной арене из-за СВО.

— Стоит отметить, что Индонезия, которая сейчас председательствует в G20, приняла очень серьезные усилия, чтобы не поддаться сильнейшему давлению со стороны Запада с требованием бойкотировать российских политиков. То, что наш министр присутствует на мероприятиях АСЕАН, — это сигнал о том, что члены ассоциации хотели бы сохранить те отношения, которые сложились за 30 с лишним лет нашего диалогового партнерства, — отметил эксперт.

При этом он добавил, что пока остается вопросом — хватит ли у азиатских партнеров политической воли для того, чтобы продолжить сотрудничество с Россией — особенно в таких сферах, как энергетическая и продовольственная.

— Сохранить отношения с Москвой — значит, условно, попасть под вторичные санкции. Пойти на поводу у США — потерять Россию как важного партнера. В этой ситуации страны АСЕАН не имеют никакой свободы маневра, но тем более ценно, что, понимая все эти сложности, они все-таки не прекращают контакты с Москвой, — добавил Виктор Сумский.

ВАС попрошу остаться Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry



В завершение визита российский министр провел переговоры с коллегами из Брунея, Таиланда и Камбоджи.