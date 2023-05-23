Песков: нападение украинской ДРГ в Белгородской области вызывает глубокую озабоченность

Вторжение украинских диверсантов вызвало глубокую обеспокоенность Кремля, предпринимаются усилия по предотвращению подобного в будущем. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действия киевского режима в очередной раз подтверждают то, что украинские боевики продолжают действия против России, подчеркнул он.

По словам Пескова, силовые ведомства делают всё для предотвращения подобных событий в будущем.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он обратил внимание, что диверсию совершили «украинские боевики из Украины».

«На Украине живет много этнических русских, но всё равно [вторгшиеся на территорию РФ диверсанты] являются украинскими боевиками», — добавил он.

С 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО), который устанавливает специальные меры и временные ограничения. В регионе работают спецподразделения российских силовых структур.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме после нападения боевиков. Сейчас устанавливаются личности нападавших.

Украинская армия продолжает обстреливать приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.