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В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
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В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В Самарском университете разработан комплекс для управления спутниками в окололунном пространстве, что будет необходимо для полноценной работы будущей лунной космической станции в перспективе при освоении Луны. Как сообщили 23 мая в пресс-службе вуза, автором разработки является молодой китайский ученый Ду Чунжуй.

Молодой специалист отметил, что для работы на Луне потребуются спутники, которые будут осуществлять связь, разведку, мониторинг​ и навигацию.

«Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением таких космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами», — цитирует Чунжуя пресс-служба.

В частности, благодаря методикам выбора оптимального управления уменьшится необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты. Таким образом, запасов топлива на борту космических аппаратов будет хватать для их более продолжительной работы.

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Ранее, 11 мая, ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23 — самого продолжительного этапа эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции.

До этого, 12 апреля, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах освоения человечеством Луны. Эксперт отметил, что недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе в России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

В этот же день «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может Российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

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