Специалисты отобрали проекты для имитации полета на Луну

Ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23. Это самый продолжительный этап эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начнется в ноябре 2023 года и продлится один год.

Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции. Они сымитируют полет к спутнику, посадку спускаемого модуля и выход на поверхность Луны.

Всего в ходе эксперимента запланировано от 50 до 80 исследований. Специалисты, которые курируют эксперимент, считают наиболее важным изучить психологическое состояние членов экипажа во время длительного путешествия в замкнутом пространстве.

«В малых группах, которые представляют собой экипажи будущих космических экспедиций, крайне ограниченные возможности по замене. Поэтому выход из строя даже одного члена экипажа может иметь катастрофические последствия для всех», — пояснил «Известиям» ответственный врач проекта SIRIUS Арслан Ниязов.

Высадка российских космонавтов на Луну будет возможна в 2030 году. Такие планы ранее обнародовал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. До этого ученые рассчитывают провести серию годовых изоляционных экспериментов.

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Взяли модуль: в России отобрали проекты для имитации лунных экспедиций